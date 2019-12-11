شوط أول سلبي بين حرس الحدود ونادي مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الشوط الأول بين حرس الحدود ونظيره نادى مصر بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمعهما على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام. وبدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل يتكون في حراسة المرمى : أحمد السعدني في الدفاع : حسن مجدي – جهاد جنيدي – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني. في الوسط : مصطفى جمال – أحمد فيلكس – جريندو – محمد أسامة. في الهجوم : محمد همام – أنطوني لوكاسا. بينما جاء تشكيل إف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد كالأتي : Advertisements في حراسة المرمى : وليد توفيق. في الدفاع : علاء عطا – محمود شبانة – أحمد سعيد أوكا – مصطفى كالوشا. في الوسط : إسلام صالح – أحمد يوسف – محمود توبه – محمد رامبو. في الهجوم : عصام ثروت. ويحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف فيما يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف.

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