بعد قليل .. الأهلي 0 - 0 دجلة.. أيمن أشرف بدلًا من فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي ودجلة في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد Advertisements خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي. خط الهجوم : جونيور أجايي ويأتي علي مقاعد البدلاء كلًا من : شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها: مرور 10 دقائق سريعة مليئة بالأحداث كان عنوانها خطورة النادي الأهلي؛ حيث شهدت الدقيقة 7 رأسية من وليد سليمان لعرضية أرسلها له محمد هاني ولكن أمسك بها عبد المنصف وفي الدقيقة 10 مرر رمضان صبحي تمريرة رائعة لوليد سليمان الذي مرر الكرة أعلى المرمى.

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