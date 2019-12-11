الخليج 365 يكشف.. انتهاء الأزمة الأخيرة في صفقة كهربا تمهيدا لإعلان الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

انتهت أزمة "المستند" الذي قدمه محمود عبدالمنعم "كهربا" للنادي الأهلي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تعاقده مع القلعة الحمراء، بعد موافقة مسؤولي الأهلي على استلام هذا المستند.

وكان كهربا قد حصل مع نادي أفيس البرتغالي على مستند يُفيد بدفع الشرط الجزائي للنادي لفسخ التعاقد، لكن مسؤولي الأهلي طلبوا الحصول على مستند يُفيد بفسخ التعاقد بشكل رسمي.

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وصرح مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" بأن الأمر انتهى والأهلي تسلم المستند الذي حصل عليه كهربا لكي يتم وضع اللمسات الأخيرة على العقود تمهيدا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي قاموا بدراسة الملف القانوني للصفقة من جميع الجوانب وتم وضع كل الاحتمالات من أجل تأمين موقف اللاعب.

الجدير بالذكر، أن كهربا يستعد ليصبح لاعبا في صفوف الأهلي بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف الموسم.