الإسماعيلي يُسقط المقاصة بهدفين في الوقت القاتل.. وتعادل الحرس ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق الإسماعيلي فوزًا على حساب مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد هاشم الهدف الأول في الدقيقة 81 من رأسية سكنت شباك الحارس الفيومي، قبل أن يضيف محمد هاشم الهدف الثاني في الدقيقة 84 بطريقة رائعة بعد تحويل كرة همام طارق العرضية ليسددها مباشرة في المرمى.

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ورفع الإسماعيلي رصيده لـ10 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد المقاصة عند 7 نقاط في المركز الـ13.

وفي المباراة الثانية سيطر التعادل السلبي على مواجهة حرس الحدود، ونادي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس، في نفس التوقيت.

ورفع حرس الحدود رصيده لـ10 نقاط في المركز السابع، متفوقا على الإسماعيلي بفارق الاهداف، وهو نفس رصيد سموحة، والزمالك الذي يتلقى له الجولة السابعة أمام بيراميدز مساء الخميس.

ورفع نادي مصر رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ14.