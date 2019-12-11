مدرب فاب الكاميروني: الأخطاء الدفاعية وقلة التركيز سبب الهزيمة

تأهل فريق إنتر كلوب الأنجولي إلى نصف نهائي بطولة افريقيا لكرة السلة على حساب فريق فاب الكاميروني بعد الفوز عليه في مباراة ربع النهائي بنتيجة ٨١-٤١.

وفي تصريحات للمدير الفني لفريق فاب الكاميروني سليمان بيبونا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة حول أسباب الخسارة قال "لقد بدأنا المباراة جيدا وكان

الربع الأول جيدا جدآ من جانبا ولكن بعد ذلك بدأت قدراتنا الدفاعية تضعف الأمر الذي جعل المباراة تسير بهذا الشكل."وتابع قائلا " لم يوجد مشكلة من ناحية الجانب البدني ولكن كانت المشكلة في الأخطاء الفنية الكثيرة التي قمنا بها."وأضاف لعبنا بكامل طاقتنا ولكن بعد ذلك لم نستطع ذلك بسبب الضغط الذي قام به فريق إنتر كلوب الأنجولي.وتابع حديثه قائلا كنا نعلم أننا نواجه فريق صعب ولكننا كنا نريد الفوز ولكن الأخطاء التنظيمية وقلة التركيز حال دون ذلك.وأختتم حديثه عن طموحه في البطولة بعد الخسارة في ربع النهائي قائلا لقد حققنا السنة الماضية المركز الخامس وسنحاول الحفاظ على هذا المركز.