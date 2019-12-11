إف سي مصر يخطف تعادلا مستحقا امام حرس الحدود

خطف فريق اف سي مصر نقطة ثمينة من حرس الحدود بعد تعادلهما بدون اهداف بستاد المكسفي الجولة السابعة للدوري الممتاز.
جاء اللقاء متوسط المستوي وانحصرت الكرةفي منتصف الملعب أغلب الفترات.
رتفع رصيد الحدود الى 10 نقاط في المركز السابع ومصر الى 7 نقاط في المركز الرابع عشر.
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