شاهد.. الإسماعيلي يضرب مصر المقاصة بثنائية ويؤزم الفريق الفيومي

حقق فريق الإسماعيلي فوزا مهما بتغلبه على مصر المقاصة بهدفين نظيفين بستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة للدوري الممتاز. سجل هدفي الإسماعيلي محمد الشامي ومحمد هاشم في الدقيقتين 81 و85. 81 و85. ظهر الإسماعيلي بشكل جيد على مدار الشوطين على عكس الدراويش الذين ظهروا دون المستوى تحت القيادة الفنية لأحمد حسام ميدو الذى فشل في احداث تغيير هجومي ورغم الهدفين ظلت السيطرة للإسماعيلي. لأحمد حسام ميدو الذى فشل في احداث تغيير هجومي ورغم الهدفين ظلت السيطرة للإسماعيلي. ارتفع رصيد الإسماعيلي الى 10 نقاط وصعد وصعد للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر. Advertisements شاهد الأهداف..

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