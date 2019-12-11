يلا شووت Now: بث مباشر مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت يلا شوت Bein Sport تابع لايف الاسطورة

بعد أقل من ساعة، يلتقي فريقا السد القطري ونظيره هينجين سبورت ممثل كاليدونيا الجديدة بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، على ملعب استاد جاسم بن حمد معقل الفريق الأبيض والأسود، لحساب الدور الأول في بطولة كأس العالم للأندية المقامة على الأراضي القطرية لأولمرة، وخلال السطور التالية ستكون هناك تغطية مباشرة وحية للقاء المنتظر.
الفريق القطري يشارك في البطولة كونه صاحب الأرض والجمهور، فيما يتواجد الضيف كونه بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، لذلك يأمل الفريق العربيفي الخروج من اللقاء بالفوز للتواجد في الدور الثاني، فهل يحدث؟ أم يفجر ممثل كاليدونيا الجديدة المفاجأة؟
القنوات الناقلة لمباراة السد وهينجين سبورت
تنقل المباراة عبر شبكة قنوات الكاس وشبكة beIN SPORTS، وتحديدًا عبر قناة Alkass 6HD وAlkass 3HD وbeIN SPORTS HD1.
معلقو مباراة السد وهينجين سبورت
يتولى منتصر الأزهري وأحمد الطيب، ويوسف سيف التعليق على المباراة.
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