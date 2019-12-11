فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام في الجولة المؤجلة بين

الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..حراسة المرمي: محمد الشناوي .خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد .خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.خط الهجوم : جونيور أجايي ويأتي علي مقاعد البدلاء كلًا من : شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.