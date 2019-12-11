نتيجة مباراة السد وهينجين سبورت في كأس العالم للأندية 2019

تُفتتح مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الدوحة، مباريات كأس العالم للأندية “قطر 2019” حين يلتقي صاحب الضيافة “السد” بنظيره هينجين سبورت من دولة كاليدونيا الجديدة.

المباراة تُقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، ضمن دور الـ 16 للبطولة.

ويشارك السد في نسخة هذا العام من مونديال الأندية بفضل تتويجه بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي بقيادة الهداف الجزائري البارع “بغداد بونجاح”.

وتأهل هينجين سبورت المغمور إلى مونديال الأندية هذا العام بعد أن هزم مواطنه “آس ماجينتا” في نهائي بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا بهدف دون رد مطلع شهر نوفمبر الماضي، سجله اللاعب “أنطوان روينه”.

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ولا تضم تشكيلة هينجين سبورت أي لاعب أجنبي من خارج دولة هينجين كاليدونيا الجديدة، ويقود الفريق اللاعب “بيرنارد كاي” صاحب الـ 36 عامًا.

وخاض السد بروفة تحضيرية لهذا اللقاء أمام نادي الريان في الجولة الخامسة من بطولة دوري نجوم قطر يوم 6 ديسمبر الجاري، واستطاع الفوز بنتيجة 0-6 خارج قواعده، وسجل بغداد بونجاح ثنائية في الشوط الأول.

ولم يخسر السد على ملعب جاسم بن حمد منذ يوم 9 نوفمبر الماضي عندما سقط بثلاثة أهداف دون رد أمام نادي قطر الرياضي.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة إلى دور الـ 8 لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي، الفائز بلقب دوري الكونكاكاف على حساب مواطنه “تيجريس أونال” بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب النهائي.