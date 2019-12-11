نتيجة مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري

يلتقي الأهلي نظيره وداي دجلة على ستاد السلام (ستاد الأهلي الجديد)، مساء اليوم الاربعاء 11-12-2019، ضمن مباريات اليوم المؤجلة في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، وتبث على قناتي تايم سبورتس وأون سبورت بتعليق كل محمد الكواليني وأيمن الكاشف – على الترتيب -.

وأختير الحكم “سعيد حمزة” لإدارة هذه المباراة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم قبل 24 ساعة فقط من اللقاء، على أن يعاونه “تحسين السادات وخالد حسين”، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا لهذا اللقاء.

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ويدخل الأهلي المباراة منتشيًا بفوز ثمين على الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدفين حملا توقيع حسين الشحات ورمضان صبحي، وكان الوافد الجديد من بيراميدز “محمد مجدي أفشة” النجم الأول للقاء.

وجمع الأهلي 12 نقطة من الأربع مباريات التي لعبها حتى الآن في الدوري المحلي هذا الموسم، متأخرًا عن سيد البلد “الاتحاد السكندري” متصدر الترتيب بنقطة واحدة، علمًا بأن الأخضر السكندري لعب أكثر من الأهلي بمباراتين.

أما فريق وادي دجلة فيتذيل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وثلاثة خسائر، وتبدو فرصه ضعيفة في الظفر بالنقاط الثلاثة أمام الأهلي هذا المساء، فلم يحقق أي نتيجة إيجابية أمامه خلال آخر ثلاث مواجهات، كما أن الأهلي يعيش أزهى فتراته تحت قيادة المدير الفني السويسري “رينيه فايلر”.