اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة ahly vs etoile Wadi Deglal LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش الاهليEgyptian Premier League

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يخوض الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد آداؤه الرائع أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، كما أن الفريق الأحمر في الدوري لم يدخل شباكه سوى هدفًا وحيدًا مقابل تسجيل 14 هدفًا مما يوضح قوة الأهلي هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر.

تعتبر هذه المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الدوري وضمان الفوز من أجل الوجود في قمة ترتيب جدول الدوري والابتعاد عن غريمه التقليدي الزمالك بخمس نقاط كاملة.

وعلى الجانب الآخر، يعتبر وادي دجلة من الفرق العنيدة خصوصًا مع مدربهم الحالي تاكيس كونياس والذي يقدم الفريق تحا قيادته آداءً بارزًا للغاية نال استحسان جميع عشاق ومحبي كرة القدم المصرية بمختلف أطيافهم.

وعلى رغم من الكرة الممتعة التي يقدمها وادي دجلة إلا أنه يحتل المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري المصري، حيث حصد 3 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها حتى الآن ولكن هذا سيعطيه الدافع أكثر ليكون خصمًا عنيدًا ضد الأهلي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي ووليد أزارو

أما وادي دجلة فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : يعقوبو وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وبودي

خط الوسط : محمد هلال ومحمد عبد العاطي ومحمد رضا

خط الهجوم : عبد الكبير وادي مروان حمدي ورفيق كابو

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* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة وادي دجلة والأهلي :

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