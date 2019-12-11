اونلاين | «يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي IN SPORT يلا كوره ahly

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد وادي دجلة، والمقرر لها مساء اليوم الأربعاءKORA LIVE، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمKORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد وادي دجلة ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري.

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