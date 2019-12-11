اونلاين | «يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA AHLY

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يلا شوت ON SPORT مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري اون لاين لايف اليوم 11-12-2019 في الدوري المصري الممتاز لحساب مباراة الاسبوع السابع حيث من المقرر اليوم الاربعاء ان يستضيف نادي وادي دجلة خصمه في مباراة اليوم النادي الاهلي في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب استاد السلام او استاد الاهلي حاليا وسوف تبدا اليوم مباراة الجولة السابعه من الموسم 2019-2020 في الدوري المصري بين الاهلي ووادي دجلة في تمام الساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الاهلي ووادي دجلة اليوم

النادي الاهلي حامل لقب الدوري المصري قادم مباراة اليوم في الدوري المصري الممتاز من فوز افريقيا في مباراة الجولة الثانيه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا على ارضية ملعبه ملعب الاهلي وامام جماهيرة امام خصمه فريق الهلال السوداني في المباراة التى انتهت بفوز الاهلي بنتيجة هدفين لهدف ويحتل قبل مباراة اليوم النادي الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقاط وذلك بعد خوض اربع مباريات وقد حقق الفوز في جميع الاربع مباريات بدون التعادل ولا الخساره في اى مباراة بالعلامة الكامله ويسعي الاهلي لمواصلة النتائج الجيده في رحلة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

القناة الناقله لمباراة الاهلي ووادي دجلة

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بينما مستضيف مباراة اليوم نادي وادي دجلة امام خصمه فريق الاهلي في مواجهة الجولة السابع من الدوري المصري يحتل قبل مباراة اليوم المركز الثامن عشر وهو المركز الاخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد خوض نادي وادي دجلة قبل مباراة اليوم 6 مباريات وقد تعادل في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات بدون ان يحقق نادي وادي دجلة الفوز في اى مباراة في الموسم الحالي من الدوري المصري ويامل اليوم ان يحقق نتيجة اجابية في مواجهة قوية امام النادي الاهلي حامل لقب الدوري المصري للموسم الماضي وسوف تنقل اليوم مباراة الاهلي ووادي دجلة علي قناة اون سبورت الاولي وقناة تايم سبورت.

موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة

موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة اليوم تقام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة الاهلي ووادي دجلة

توقيت مباراة الاهلي ووادي دجلة اليوم تقام في تقام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GM.