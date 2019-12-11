اونلاين | يلا شووت Sadd مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر SADD LIVE كورة جول رابط ماتش السد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت Sadd مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر SADD LIVE كورة جول رابط ماتش السد بدون تقطيع جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء، بنسختها السادسة عشرة التي تستضيفها الدوحة، للمرة الأولى بين 11 ديسمبر الحالي و21 منه بمواجهة السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، وذلك في إطار استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وتشارك في البطولة سبعة أندية هي السد القطري المضيف، الهلال السعودي بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا، ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل أوقيانوسيا.

Advertisements

وتستضيف قطر البطولة للمرة الأولى على أن تستضيفها العام المقبل أيضًا في إطار استعداداتها لمونديال 2022، وتقام المباريات على ملعبي السد واستاد خليفة الدولي، بعد تأجيل افتتاح استاد المدينة التعليمية الذي كان مرشحًا لاستضافة إحدى مباريات نصف النهائي والنهائي.

وكان تدشين استاد المدينة التعليمية مقررًا خلال مونديال الأندية، لكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلنا في بيان السبت إرجاء تدشين استاد المدينة التعليمية الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، بسبب عدم توافر الوقت لإصدار الشهادات اللازمة لتدشينه وإقامة مباريات تجريبية فيه قبل استضافته للمباريات الرسمية، رغم إنجاز الأعمال الخاصة ببنائه.