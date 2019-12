اونلاين | "كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورة لايف" مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

on sport youtube مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم بث مباشر,, مشاهدة قناة اون سبورت on sport بث مباشر مباراة الأهلي,, رابط مشاهدة قناة اون تي في سبورت ماتش الأهلي,, بث مباشر on sport hd , on sport youtube , لينك قناة اون سبورت on sport ,, on sport youtube مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم بث مباشر ,, مشاهدة مباراة الأهلي اليوم,,

on sport youtube مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم بث مباشر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "السلام" سابقًا، ستاد الأهلي حاليًا، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي ووادي دجلة تحمل رقم 15 بعدما سبق والتقى الفريقان في 14 مباراة في منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بالمسابقة موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات. وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتين بنتيجة التعادل السلبي … بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة.

بث مباشر on sport hd

on sport youtube

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 3-1 في موسم 2014-2015.

Advertisements

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010. وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد ، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 28-1-2019 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 16 مناسبة. بينما استقبلت شباك الأهلي 6 أهداف من دجلة.

بث مباشر on sport hd

on sport youtube

ويُعد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011.

ويعد علي معلول ظهير أيسر الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك دجلة .

خرج الأهلي بشباكه نظيفة في 8 مباريات أمام وادي دجلة فيما فشل مهاجمي الأهلي من هز شباك دجلة في 3 مباريات فقط.

مباراة واحده جمعت الفريقين بعيدا عن منافسات بطولة الدوري الممتاز وجاءت في بطولة كأس مصر وتحديدا في موسم 2016-2017 في إطار منافسات دور ربع نهائي البطولة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.