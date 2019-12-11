اونلاين | «يلا شوت»TIME LIVE مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة اليوم

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يحل فريق النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة وادي دجلة في مباراة قوية تجمع بينهم مساء اليوم في " استاد السلام ( استاد الاهلي ) ، بالقاهرة ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بدون تقطيع مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

يدخل الأهلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل المركز الثامن عشر والاخير برصيد ثلاث نقاط.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بدون تقطيع مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

خاض النادي الاهلي حتي الان اربع مواجهات وفاز في جميعهم امام سموحة و الانتاج الحربي و أسوان و الجونة حتي وصل للنقطة الثانية عشر ، بينما لعب وادي دجلة ست لقاءت تعادل في ثلاثة امام حرس الحدود و الاتحاد السكندري و مصر المقاصة ، وخسر في ثلاث مواجهات امام طنطا و الاسماعيلي و نادي مصر .

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بدون تقطيع مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

ويسعي الاهلي في تحقيق الفوز علي نظيره ومواصلة انتصاراته في بطولة الدوري ويسعي لخطف ثلاث نقاط والرجوع لمكانه الطبيعي في صدارة الدوري ، بينما يسعي دجلة في خطف ثلاث نقاط غالية لتحسين مركزه في ترتيب الدوري و الهروب من منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الدافئة .

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بدون تقطيع مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

طالب اللاعب حسام عاشور نجم النادي الاهلي فرصة للعب في مباراة اليوم من المدير الفني للفريق رينيه فايلر بعد ابتعاد اللاعب عن حسابات فايلر خلال الفترة الاخيرة ، بينما طالب السويسري لقائد الفريق عاشور بالاجتهاد في التدريبات والتركيز للحصول علي فرصة .

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بدون تقطيع مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

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وشهدت قائمة الاحمر غياب كل من صالح جمعة وسعد سمير وعمار حمدي وصلاح محسن و محمود متولي ، بالأَضافة الي حارس المرمي علي لطفي وجاء بديلاً له لشاب الصاعد مصطفي شوبير .

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ووادي دجلة بدون تقطيع مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد الأهلي مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

وجاءت القائمة كالتالي :- شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، مصطفي شوبير ، ياسر أبراهيم ، لرامي ربيعة ، رمضان صبحي ، إيمن اشرف ، وليد سليمان ، وليد ازارو ، ياسر ابراهيم ، حسين الشحات ، عمرو السولية ، اليو ديانج ، مروان محسن ، احمد الشيخ ، محمد مجدي افشة ، احمد فتحي ، محمود وحيد ، حسام عاشور ، محمد هاني ، جونيور أجاي .

بينما جاءت قائمة وادي دجلة كالتالي :-

في حراسة المرمي : خالد وليد ، محمد عب المنصف

في الدفاع : محمود مرعي ، خالد رضا ، بسام وليد ، اسحاقو يعقوب ، أحمد رمضان بيكهام ، عمرو صلاح

وفي خط الوسط : عبدالله محمود ، رجب عمران ‘ احمد سعيد ، عبدالرحمن بودي ، محمد عبد العاطي ، محمد هلال ، محمد رضا ، ابراهيم عايش ، رفيق كابو

في الهجوم : احمد حسن ، مروان حمدي ، عبد الكبير الوادي

وادي دحلة ضد الاهلي

في اخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح النادي الاهلي في التغلب علي نظيره وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 1 -2 واحرز الاهداف اللاعب "عمرو السولية " في الدقيقة 17 ، بينما احرز الهدف الثاني اللاعب " علي معلول " في الدقيقة 65 ، بينما احرز الهدف لصالح دجلة اللاعب "محمد هلال " عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86 من عمر وزمن المباراة ، وذلك في يوم 28 من شهر يناير في هذا العام الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي .