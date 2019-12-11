رياضة | بعد إنجاز إنسوا فاتي .. تعرف على أصغر 8 مسجلين في تاريخ دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إنجاز إنسوا فاتي .. تعرف على أصغر 8 مسجلين في تاريخ دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي برشلونة فوزاً غالياً على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي أمس الثلاثاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، في القاء الذي جمع الفريقين بملعب سان سيرو في ختام مواجهات المجموعة السادسة، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأطاح هذا الفوز بنادي إنتر ميلان من بطولة دوري الأبطال، ليتحول إلى الدوري الأوروبي.

وسجل نجم برشلونة الشاب أنسوا فاتي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 86 عقب نزوله لملعب المباراة بدقيقة واحدة، ليدخل فاتي التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح أصغر من سجل في تاريخ البطولة العريقة، بعمر 17 عاماً و40 يوماً.

ويستعرض لكم موقع الخليج 365 الريضي في هذا التقرير، أصغر 8 مسجلين في تاريخ البطولة.

8- آرون رامسي – آرسنال

سجل هدف من ضمن أهداف الجانرز الخمسة في مرمى فناربخشه التركي في أكتوبر عام 2008 بتسديدة صاروخية بقدمه اليسرى – رشح الهدف وقتها لجائزة بوشكاش – وكان رامسي لاعب يوفنتوس الحالي بسن 17 عاماً و 299 يوماً.

7- بريل إيمبولو – بازل

سجل هدف بازل الثالث ضمن رباعية الفريق في مرمى لودجوريتس البلغاري في دور المجموعات في فبراير عام 2014، وكان النيجيري وقتها بعمر 17 عاماً و263 يوماً.

6- مارتن كلاين – سبارتا براغ

سجل الهدف في مرمى بانثانايكوس اليوناني في فبراير عام 2002 – وكان وقتها دور الـ 16 يقام بنظام المجموعات - وكان بسن 17 عاماً و 240 يوماً.

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5- سيسك فابريجاس – آرسنال

سجل فابريجاس هدف فريقه الثالث، حينما هزم روزنبرج النرويجي بخماسية مقابل هدف في ختام دور المجموعات في ديسمبر 2004، وكان سيسك بعمر 17 عاماً و 218 يوماً.

4- بويان كيركيتش – برشلونة

الإسباني الصربي الذي بدأ بداية قوية مع البلوجرانا سجل هدف في مرمى شالكة الألماني في دور الـ 8 عام 2008 بسن 17 عاماً و 2018 يوماً.

3- ماتيو كوفاسيتش – دينامو زغرب

سجل نجم إنتر ميلان وريال مدريد السابق وتشيلسي الحالي هدف فريقه الأسبق دينامو زغرب الكرواتي في خسارته المذلة أمام ليون الفرسي في دور المجموعات عام 2011 بنتيجة 7-1، وكان كوفاسيتش صاحب الأقاب الثلاثة للبطولة بعمر 17 عاماً و 215 يوماً.

2- بيتير أوفوري – أوليمبياكوس

الرقم الذي ظل صامداً لمدة 22 عاماً إلى أن كسره فاتي يوم أمس، كان مسجلاً بإسم الغاني بيتير أوفوري نجم أوليمبياكوس اليوناني الذي سجل هدفاً في رباعية فريقه ضد روزنبرج النرويجي في دور لمجموعات عام 1997، وكان وقتها بسن 17 عاماً و195 يوماً.

1- أنسوا فاتي – برشلونة

حل بديلاً في أمسية الثلاثاء أمام إنتر ميلان، وسجل هدفاً قضى به على آمال النيرادزوري في التأهل، وكان فاتي بعمر 17 عاماً و 40 يوماً فقط.