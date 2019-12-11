رياضة | تشكيل وادي دجلة الرسمي أمام الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي ودجلة بث مباشر رابط مجاني الأن

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دحلة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :-حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : عبد الرحمن بودي محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو

خط الوسط : محمد عبد العاطي - محمد هلال - محمد رضا

خط الهجوم : عبد الكريم الوادي - رفيق كابو - مروان حمدي.

أما البدلاء :

خالد وليد - رجب عمران - أحمد سعيد - عمرو صالح - أحمد حسن - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام.