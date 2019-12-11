رياضة | الرجاء يضرب دكرنس بثلاثية في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يضرب دكرنس بثلاثية في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الرجاء في تحقيق فوز غالي علي ملعبة بمرسي مطروح علي فريق دكرنس بثلاثة أهداف نظيفة في إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

دخل أحمد ساري المدير الفني للرجاء اللقاء بتشكيل مكون من: عمرو شعبان ، وأحمد إسماعيل ، ومحمد باستن ، ومحمد إسماعيل ، وهشام صلاح ، وغريب ياسر ، وبلال جمال ، ومحمد حمبوزو ، وإبراهيم رخا ، ومحمود عبد العاطي ، وإسلام جمارك.

بينما دخل أيمن الجمل المدير الفني لدكرنس المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربى ، وعماد حلمى ، والسيد كناشة ، وأحمد الشحات ، وعمار محسن ، وأمير حجازى ، وحميدة على ، ومحمد السادات ، وعمر فاروق ، وشمس محارب ، وعادل فكرى.

بدأ الشوط الأول بتحفظ من الفرقتين ولكن بعد مرور ال10 الدقائق الأولي نجح فريق دكرنس علي فرض أسلوبة علي ملعب المباراة بإغلاق المساحات علي لاعبي الرجاء والإعتماد علي الكور الطولية خلف الظهيرين لفريق الرجاء والتي مثلت خطورة علي مدافعي الرجاء عن طريق الخطير عمر فاروق، وعادل فكري وبالفعل من أحد الهجمات المرتدة من الناحية اليمني أنطلق عمر فاروق ولعبها عرضية لعادل فكري الذي سددها بكل براعة في شباك عمرو فاروق لكن تم إلغائة بداعي التسلل.

بعدها واصل دكرنس سيطرتة علي وسط الملعب عن طريق حميدة علي الذي واصل في دعم لاعبي الطرف بالدكرنس بالكور البينية الخطيرة ولكن تم انهائها بشكل غير صحيح من مهاجمي دكرنس.

وعكس احداث الشوط وبعد إحتساب دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع نجح محمود عبد العاطي من إحراز هدف التقدم للرجاء من هجمة منظمة للرجاء سددها عبد العاطي من خارج منطقة الجزاء معلنا تقدم الرجاء بهدف لينهي بعدها مباشرة أحمد العدوي حكم اللقاء أحداث الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف.

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مع بداية الشوط الثاني أجري أيمن الجمل المدير الفني تغييرا هجوميا بنزول صامويل أوسو بدلا من شمس محارب وحاول لاعبي دكرنس الضغط لإدراك التعادل لكن دفاعات الرجاء كان لهجمات دكرنس بالمرصاد.

وفي الدقيقة 20 أجري أحمد ساري المدير الفني للرجاء تغييرة الأول بخروج إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء ونزول إبراهيم عواد للسيطرة علي وسط الملعب وإيقاف خطورة حميدة علي لاعب وسط دكرنس .

ويجري بعدها مباشرة أيمن الجمل تغييرة الثاني بنزول هشام أحمد بدلا من الخطير عمر فاروق لزيادة الفاعلية الهجومية.

وفي الدقيقة 27 من الشوط الثاني نجح محمود عبد العاطي في إضافة الهدف الثاني له ولفريق الرجاء ليزيد الأمور صعوبة علي فريق دكرنس وأيمن الجمل مديرهم الفني.

بعدها أجري أيمن الجمل تغييرة الاخير بنزل رجب ريعو بدلا من أحمد الشحات لمحاولة تحسين النتيجة ولكن نجح الرجاء في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 92 عن طريق لاعبة هشام صلاح ليعلن بعدها أحمد العدوي نهاية اللقاء بفوز الرجاء علي دكرنس بثلاثية نظيفة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من :أحمد العدوى حكم ساحة، وإكرامي توفيق مساعد أول، و عمادالشامي مساعد ثانى، ومحمدرمضان حكم رابع

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 18 نقطة

2- الرجاء 15 نقطة

3- غزل المحلة 14 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- دكرنس 11 نقطة

6- بلدية المحلة 11 نقطة.

7- الأوليمبي 10 نقاط

8- أبو قير 9 نقاط

9- المنصورة 7 نقاط

10- الحمام 7 نقاط

11- بيلا 4 نقاط

12- المالية 3 نقاط