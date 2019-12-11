رياضة | مصر تتأهب.. "الفيفا" يحدد موعد ونظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتأهب.. "الفيفا" يحدد موعد ونظام تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد سحب قرعة تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، بالإضافة الى نظام إقامة القرعة وعدد المنتخبات المشاركة في التصفيات.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم الى إقامة القرعة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 21 يناير المقبل، بحضور ممثلي 40 منتخبًا تأهلت لمرحلة المجموعات، وتقام تصفيات أفريقيا لمونديال 2022 بنظام المجموعات بعد نهاية الدور التمهيدي الذي أسفر عن تأهل 14 منتخبًا بجانب وجود 26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، وسيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بناءً على تصنيف شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات في شهر مارس 2020 وتختتم في شهر أكتوبر 2021، على أن يقام الدور الثاني بقرعة آخرى وينطلق في شهر نوفمبر 2021 بخمس مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب.

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وتأهل 40 منتخبًا لمرحلة المجموعات هي السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينا وكاب فيردي وأوغندا وزامبيا وبنين.

كما تأهل كل من الجابون والكونغو ومدغشقر وليبيا وموريتانيا والنيجر وكينيا وأفريقيا الوسطى وموزمبيق وزيمبابوي ونامبيا وأنجولا وغينيا بيساو وتوجو ومالاوي والسودان ورواندا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وفقد 14 منتخبًا فرصة التأهل للمونديال بعد الخروج من الدور الأول أبرزها جزر القمر وجامبيا وبوتسوانا والصومال.