شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يسعي لمعادلة رقم كرستيانو رونالدو القياسي الليلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 يواجه بايرن ميونخ نظيره توتنهام هوتسبير الليلة في الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، في الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .

يسعى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لتكرار انجاز كريستيانو رونالدو بالتسجل اليوم أمام توتنهام ليكون ثاني لاعب يفعلها بعد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو حيث سجل في جميع مباريات دور المجموعات . وتشهد أجواء المباراة بعض التبديلات في تشكيل الفريقين بسبب ضمان الفريقين الصعود إلي الأدوار الإقصائية المقبلة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا .

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