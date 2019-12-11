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ليفاندوفسكي يسعي لمعادلة رقم كرستيانو رونالدو القياسي الليلة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

يواجه بايرن ميونخ نظيره توتنهام هوتسبير الليلة في الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، في الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة .

يسعى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لتكرار انجاز بالتسجل اليوم أمام توتنهام ليكون ثاني لاعب يفعلها بعد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو حيث سجل في جميع مباريات دور المجموعات .

وتشهد أجواء المباراة بعض التبديلات في تشكيل الفريقين بسبب ضمان الفريقين الصعود إلي الأدوار الإقصائية المقبلة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا .

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