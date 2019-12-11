شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تصريحات تشافي قبل إفتتاحية كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 صرح المدرب الإسباني لفريق السد القطري "تشافي هرنانديز" لموقع فيفا ؛ أن منافسه في المباراة الافتتاحية ذو مستوى عالٍ للغاية، موضحًا أن التغلب عليه "يعد بالنسبة لنا بمثابة الفوز بالجائزة الكبرى".

وأضاف: "سنحاول إقصاء هينيجين سبورت ولاحقًا بطل كونكاكاف (مونتيري المكسيكي)، وإذا بلغنا نصف النهائي سنواجه ليفربول، أحد أفضل 3 أندية في العالم بالوقت الراهن". وتابع ؛ من الصعب ألا تحلم بخوض نصف النهائي أمام ليفربول"، مؤكدًا أن بلوغ هذه المباراة يعتبر هدفًا للسد، لكنه قال "ينبغي أن نكون صادقين، إذ أننا ندرك أن ذلك أمر صعب".

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