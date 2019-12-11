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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يوافق علي بيع نجم الفريق لصالح برشلونة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
رصدت شبكة "سبورت ميدياست " الإيطالية بعض تصريحات المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان بيبي ماروتا حول إمكانية رحيل المهاجم لوتارو مارتنيز .
وقال ماروتا ؛ إذا أراد لوتارو مارتنيز الرحيل عن صفوف الإنتر سوف نقيم الأمر في الحال .
وأضاف ؛ إذا أراد لاوتارو مارتينيز الاستمرار معنا سنكون سُعداء، فهو مرتبط بنا حتى الآن".
يذكر أن لاوتارو مارتينيز يُعد هدفًا للعديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم برشلونة، الذي يرى في الأرجنتيني، خليفة لمهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز.
وأقصي برشلونة إنتر ميلان مساء أمس الثلاثاء من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ٢/١ باللاعبين الشباب .
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