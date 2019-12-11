شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نابولي يعلن عن المدرب الجديد للفريق والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي إقالة المدرب المخضرم كرلو إنشلوتي عقب نهاية مباراته مع جينك في بطولة دوري أبطال أوروبا ، ورغم تحقيق نابولي الفوز العريض تم إقالة أنشلوتي .

Advertisements وأعلن النادي أن المدرب السابق لفريق إيسي ميلان "جينارو جاتوزو" سوف يكون هو يكون خليفة المدرب السابق كارلو أنشلوتي علي مقاعد البدلاء . وقاد جاتوزو بعض الفرق في التدريب وعلي رأسهم إيسي ميلان ولكن لم ينجح مع الميلان للعودة إلي الطريق الصحيح . يعرف جاتوزو بالشخصية القوية وهذا ماقد يسيطر علي اللاعبين في غرفة تبديل الملابس والعودة بنابولي إلي المسار الصحيح خاصة بعد تأهلم إلي الدور المقبل صمن بطولةً دوري أبطال أوروبا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. نابولي يعلن عن المدرب الجديد للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.