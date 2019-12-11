شكرا لقرائتكم خبر عن المدربون الوطنيون يتوهجون فى الدورى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توهج كبير صاحب رحلة المدربين الوطنيين لأندية الدورى المصرى الممتاز الموسم الجارى، عقب مرور 6 جولات من عمر المسابقة.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة بقيادة طلعت يوسف المخضرم، الذى ظهرت بصماته الكبيرة على الفريق، خاصةً على المستوى البدنى، كما واصل المجتهد عماد النحاس صولاته وجولاته مع المقاولون العرب وقاد ذئاب الجبل لمشاركة الفريق السكندرى فى صدارة جدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، ولم يخسر الثنائى سوى فى مباراة وحيدة كانت أمام الزمالك بالموسم الجارى.

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وكان الرحيل من منصب المدير الفنى من نصيب أجانب الدورى الممتاز حتى الآن، فلم يتعرض أى مدير فنى وطنى للإقالة عقب مرور 6 جولات من عمر المسابقة سوى على ماهر مع إنبى، حيث رحل كل من الصربى ميتشو عن تدريب الزمالك، كذلك البرازيلى فارياس عن ولايته لطلائع الجيش، كذلك الصربى يسيستش من تدريب فريق نادى الإسماعيلى.

ويسير حسام حسن بخطوات ثابتة مع فريق نادى سموحة، حيث جمع الفريق 9 نقاط خلال 6 مباريات، بالتعادل فى 3 والفوز فى 2 وتعرض الفريق السكندرى فى ولايته بالموسم الجارى لخسارة وحيدة، كذلك طارق العشرى فى قيادته لفريق حرس الحدود وجمعه 9 نقاط وضعته فى المنطقة الدافئة بجدول ترتيب المسابقة المحلية. كما أظهر الثنائى مجدى عبدالعاطى فى قيادة أسوان، وعبدالناصر محمد فى تدريب إف سى مصر، مستويات فنية مميزة على الرغم من صعود الفريقين حديثاً لدورى الأضواء والشهرة فى الموسم الجارى، حيث جمع إف سى مصر 6 نقاط منها تعادل تاريخى فى مواجهة الزمالك، بينما حصد أسوان 5 نقاط واستطاع قلب الطاولة على كثير من المنافسين والعودة فى النتيجة مثلما حدث فى مواجهة كل من سموحة وبيراميدز. وانتفض إنبى بقدوم حلمى طولان، المدير الفنى الجديد للفريق، وحقق الفريق أول انتصارته هذا الموسم على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مفاجأة غير متوقعة.

وحقق أيمن المزين نتائج طيبة فى ولاية فريق نادى طنطا، واستطاع الفريق جمع 7 نقاط فى مستهل مشواره بالدورى، احتل بها المركز التاسع، كذلك إيهاب جلال فى ولاية المصرى وجمع 7 نقاط خلال أول 5 مباريات.