شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لقاء السد القطري وهينجين سبورت في افتتاح كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي السد القطري، المضيف، بنادي هينجين سبورت من دولة كاليدونيا الجديدة، بطل أوقيانوسيا، في افتتاح كأس العالم للأندية، اليوم، على ملعب جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستذاع عبر قنوات «بي إن سبورتس 1» بتعليق يوسف سيف، و«الكأس 3» بتعليق أحمد الطيب، و«الكأس 6» بتعليق منتصر الأزهري.

ويأتي اللقاء في إطار الدور التمهيدي للبطولة، وسيلتقي الفائز بالمباراة بفريق مونتيري المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية في الدور ربع النهائي.