شكرا لقرائتكم البحرين تعتذر عن مواجهة منتخب اليد ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم المنتخب البحريني لكرة اليد اعتذار عن عدم مواجهة المنتخب الوطني وديا يومي 15 و 17 من ديسمبر الجاري خلال برنامج منتخب مصر استعدادا لامم افريقيا المقرر اقامتها في تونس الشهر المقبل وهى المؤهلة لاولمبياد طوكيو ..

جاء اعتذار البحرين بسبب مشاركة عدد كبير من لاعبيها في الدوري الاماراتي المحترفين بأنديته والذي وضع ضوابط صارمة لسفر محترفيه للودية ويعاني منتخب مصر من نفس الازمة مع لاعبنا الدولي علي زين الذي يلعب للشارقة الاماراتي .

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و أجرى مسئولي اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر اتصالات مكثفه عن طريق الكابتن مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخبات الوطنية وامين الصندوق ووصلت عدة عروض منها المنتخب العراقي وجاري التنسيق بين الجانبين وفي حال الموافقة سيتم اقامة الوديتين يومي 16 و 18 الجارى

من المقرر ان يطير المنتخب إلى أوروبا لمواجهة صربيا يومى 26و 28 ويسدل بها الستار على استعدادات شهر ديسمبر، ثم يختتم الفراعنة برنامجهم قبل السفر لتونس فى يناير المقبل بوديتين من العيار الثقيل عندما يواجه المنتخب السويدى العملاق يومى 5 و7 يناير، ثم يعود المنتخب للقاهرة يوم 9 ويستمر بها حتى موعد السفر لتونس يوم 14 من الشهر نفسه لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا الصعبة.