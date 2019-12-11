شكرا لقرائتكم ميتشو : أزماتي مع الزمالك بدأت بخسارة الأهلي وأحلامى لم تتحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رسالة وداع لجماهير القلعة البيضاء واللاعبين خلال الجلسة الأخيرة التي جمعته ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

أكد ميتشو اعتزازه بنادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور ومجلس إدارته ولاعبيه والجهاز الفني المساعد.

أضاف ميتشو في فيديو تم بث عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه كان حلمه تحقيق الكثير مع الأبيض بدأها ببطولة كأس مصر لكن هناك بعض المشكلات التي واجهت الفريق بالهزيمة من الأهلي في السوبر ومازيمبي ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

Advertisements

أوضح ميتشو أن الزمالك سيبقى في قلبي وتجربتي مع هذا النادي كبيرة وتعلمت منها الكثير، مطالباً اللاعبين الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا والمحاربة عليه.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غداً على أرضية ملعب استاد القاهرة.