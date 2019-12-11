شكرا لقرائتكم الشوط الأول..حرس حدود يكتفى بالتعادل السلبي مع نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من لقاء حرس الحدود ونظيره نادى مصر، ولم تتغير النتيجة التى بدأت بها مباراة الفريقين المقامة حاليا على ستاد المكس بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام هذا الموسم. Advertisements ويحتل حرس الحدود المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف. فيما يحتل نادى مصر المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراة واحدة، وتعادل فى ثلاثة منهم واحدة أمام الزمالك، وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 6 أهداف .

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