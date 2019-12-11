شكرا لقرائتكم الزمالك: اتحاد الكرة لن يقيد كهربا فى قائمة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، عدم قدرة اتحاد الكرة على قيد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق السابق فى قائمة الأهلى خلال الموسم الحالى بعد إنهاء إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. أضاف المصدر الزملكاوى، أن اتحاد الكرة لن يتمكن من قيد كهرباء فى قائمة الأهلى بسبب تواجده فى الوقت الحالى فى قائمة نادى الزمالك المحلية والأفريقية، قائلاً: كيف سيتم تقيد اللاعب فى قائمة ناديين مختلفين فى نفس المسابقة بنفس الموسم. أزمة كهربا مع نادى الزمالك اندلعت منذ عدة أشهر بعدما قرر اللاعب فسخ التعاقد من طرف واحد بداعى عدم صحة عقده مع النادى الأبيض، فى الوقت الذى أكد مسئولو نادى الزمالك على صحة العقد بدليل قيام اتحاد الكرة بتوثيقه رسمياً، ولكن اللاعب فضل الهروب والانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى قبل الاتفاق مع المارد الأحمر على الانتقال إليه، بعد فسخ تعاقده مرة أخرى مع أفيس البرتغالى.

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