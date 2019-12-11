شكرا لقرائتكم القصة الكاملة لشكوي حمدي النقاز بالفيفا .. ورقة تنقذ الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو نادي الزمالك المستندات اللازمة التي تثبت صحة موقفهم في قضية التونسي حمدي النقاز بعد إعلان اللاعب فسخ عقده من طرف واحد ، احتجاجا على تأخر الإدارة البيضاء عن صرف مستحقاته المالية، وعدم الإفراج عن المستحقات وفقا للعقد المتفق عليه بين الطرفين.

وأعلن حمدي النقاز فسخ عقده مع الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقه ضد مازيمبي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي خسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

كان حمدي النقاز قد هدد من قبل بفسخ عقده مع الزمالك والعودة إلى بلاده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، قبل أن تتدخل الإدارة البيضاء لتسوية الأزمة واحتواء غضب اللاعب ولكن دون صرف مستحقاته.

ويرتكز النقاز في شكواه التي قدمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على فسخ عقده مع الزمالك بوجود مستند خارجي غير مسجل بالعقد الثنائي بينه وبين الزمالك يقضي بحصوله على 50% من مستحقاته المالية كمقدم عقد، مع تقسيط الـ50% الأخرى على أقساط شهرية.

ومع عدم صرف مستحقات النقاز لمدة 3 أشهر متتالية كما مسجل في هذا المستند يحق للاعب فسخ عقده من طرف واحد واللجوء للفيفا، لوجود بند بلائحة الاتحاد الدولي تعطي الحق لأي لاعب في فسخ عقده من جانب واحد إذا لم يحصل على مستحقاته لثلاثة أشهر متتالية.

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وفي الوقت الذي يرتكز النقاز في شكواه على هذا المستند إلا أنه يعد طوق نجاة لمسئولي القلعة البيضاء، باعتبار أن الفيفا لا يعتد بأية بنود تسجل خارج العقد الثنائي الموقع بين النادي واللاعب، وكان يتوجب عليه أن يسجل البند المتفق عليه في الشروط الإضافية بالعقد.

ويشتمل عقد أي لاعب على عدة بنود الأول خاص بتفاصيل العقد وقيمته المالية وطريقة صرف الحقوق المالية للاعب ومواعيدها، ثم بعد ذلك الشروط الإضافية الخاصة بطريقة التعامل بين الطرفين، وأية اتفاقات أخرى يرغب الطرفين في تدوينها بالعقد الثنائي.

ويعول الزمالك كثيرا على أن المستند الذي يراهن عليه النقاز بمثابة طوق النجاة له من الأزمة وهو ما قد يضعف موقف شكواه للفيفا ويدعم موقف الزمالك القانوني، ويجعل اللاعب من حق ناديه بدون فسخ العقد من طرف واحد.