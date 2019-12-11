شكرا لقرائتكم جمعية اللاعبين المحترفين تنظم معسكر للاعبين الغير مقيدية بأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال عبد الغنى ان هذا المعسكر هو الخامس على التوالى ويأتى كدعم من الجمعية للاعبين المصريين الغير مقيدين بأندية بهدف ايجاد عقود جديدة لهم .
تقوم الجمعية بتجمع هؤلاء اللاعبين وعمل معسكر تدريبى مغلق لمدة 15 يوما مع اقامة فندقية كاملة طوال مدة المعسكر وتوفير جهاز فنى وطبى للمعسكرمع اقامة مباريات ودية مع الاندية وقد تم اختيار ابوالعنين شحاتة مدير فنى للمعسكر الى جانب باقى الجهاز ويشرف على المعسكر حمزة عبد الوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية .
الجدير بالذكر ان الجمعية قامت خلال المعسكرات السابقة بتسويق عدد من اللاعبين ومنهم اسلام سرى الذى لعب لسموحة ويلعب للجيش وحمادة السيد لاعب اسوان ومحمود كوكو حارس مرمى الرجاء واسلام صيام لاعب الاسيوطى واحمد ماهر لاعب الزمالك والاتحادالسابق وامير عزمى قبل خوضة تجربة الاحتراف فى اليونان وكريم عادل ومصطفى مشير لاعبا الجيش ويوسف بيبو الذى احترف فى نادى ذات الراس بالدورى الاردنى ويلعب حاليا بحرس الحدود واحمد حمدى حارس النصر للتعدين واسلام عادل لاعب المقاصة ودجلة والحرس
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