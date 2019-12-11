شكرا لقرائتكم 15 دقيقة .. الاسماعيلي يتعادل مع المقاصة سلبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 15 دقيقة من مباراة الإسماعيلي ونظيره مصر المقاصة على إستاد الإسماعيلية، ولا زالت النتيجة تشير الى التعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يدخل الإسماعيلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط متعادلين في النقاط بفارق الاهداف.

خاض الإسماعيلي حتي الان ست مواجهات وفاز في اثنين منهم امام وادي دجلة والجونة ، وتعادل في مباراة امام طنطا ، وخسر في ثلاثة امام المصري البوسعيدي و حرس الحدود و الاتحاد السكندري .

بينما خاض مصر المقاصة 6 مواجهات ايضا فاز في اثنين امام أٍسوان و المصري البورسعيدي، وتعادل في واحدة امام وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب بتروسبورت في الاسبوع الخامس ، وخسر في ثلاثة امام الزمالك والجونة وحرس الحدود .

تشكيل المقاصة أمام الإسماعيلي في الدوري:



حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد كناريا.

خط الوسط: محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

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خط الهجوم: أودو موسيس- عمرو مرعي.

تشكيل الإسماعيلي أمام المقاصة في الدوري

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمود البدري وباهر المحمدي ومحمد هاشم وأحمد أيمن.

خط الوسط: محمد بيومي وهمام طارق ومحمود دونجا وعبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: بينسون شيلونجو وبيكيتي سيلفا.