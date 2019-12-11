شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عن صفقة كهربا غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365"، ان النادي الأهلي، سيعلن عن عن إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالي غداً الخميس، بعد انهاء اجراءات ضمه، عقب حصول النادى على خطاب فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي ان موعد انتظام كهربا في التدريبات سيحدده رينبه فايلر المدير الفني للفريق مؤكدا في الوقت ذاته ان اللاعب يحق له التدريب لكنه لن يشارك في المباريات قبل قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.

ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.