شكرا لقرائتكم نتائج دوري القسم الثاني.. بني سويف يستعيد الانتصارات والترسانة يواصل عروضه الباهتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى المجموعة الثانية واصل فريق الترسانة فصوله البايخة بعدما تعادل على ملعبه مع بتروجت سلبيا بالرغم من تغيير الجهاز الفنى بالكامل والتعاقد مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للسويس ليستمر فى مؤخرة جدول الدورى ، كما نجح جمهورية شبين فى اقتناص نقطة التعادل مع النجوم بهدف لمثله .
وفى إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة استعاد الرجاء المطروحى عافيته محققا فوزا كبيرا على دكرنس بثلاثية نظيفة رافعا رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة .
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