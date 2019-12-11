شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحذر ميتشو من سيدة أثيوبية ويؤكد: مستعد يتجوز ثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مرتضى منصور المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ميتشو من سيدة أثيوبية رافضاً الكشف عن تفاصيل العلاقة التي تجمع المدرب الصربي وهذه السيدة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان المدرب السابق ميتشو قادر على الزواج بثلاث سيدات ولا صحة لما روجه البعض بشأن إصابته بمرض السرطان.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي للنادي وحضره المدرب الصربي أن ميتشو لم يعاني من أمراض وانما بعض اللاعبين في الفريق فهموا الأمر بالخطأ وأنه مريض.

Advertisements

وأوضح مرتضى منصور أن الفهم الخاطئ لبعض لاعبي الزمالك، هو السبب الرئيسي في حدوث بلبلة داخل الفريق.

وقال مرتضي منصور، أن لاعبي الزمالك هم من وضعوا مجلس الإدارة في مشكلة بسبب اعلانهم تضامنهم مع المدرب لكن هذا الأمر وضع الجميع في حرج شديد لأن مجلس مرتضى منصور لا تفرض عليه قرارات من أي جهة حتى لو كانت اللاعبين أنفسهم.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غداً على أرضية ملعب استاد القاهرة.