شكرا لقرائتكم رؤساء اتحادات السلاح والجمباز والتايكوندو يفوزون بعضوية اللجنة الأوليمبية بالتزكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الثلاثي عبد المنعم الحسينى وإيهاب امين وعمرو سليم رؤساء اتحادات السلاح والجمباز والتايكوندو على الترتيب بعضوية مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية بالتزكية . وقد الثلاثى الحسينى وامين وسليم أوراق ترشحهم لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بمجلس الادارة فى الانتخابات التى كان مقررا إجرائها يوم 20 ديسمبر الجارى فى الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأوليمبية والتى لن تجرى بعد فوزهم بالتزكية فقط ستعقد الجمعية لاعتماد النتيجة . ويمثل انضمام الثلاثى إلى مجلس اللجنة الأوليمبية اضافة قوية وبالاخص عبد المنعم الحسينى الذى شهدت معه رياضة السلاح تطورا كبيرا على المستوى التنافسى واحتلال مرتبة عالمية مميزة تنظيميا فى البطولات الدولية والتى اسفرت مؤخرا عن منح مصر تنظيم بطولتى العالم للناشئين والكبار عام 2021 لتصبح اول دولة فى تاريخ اللعبة تفوز بهذا الشرف من قبل الاتحاد الدولى للعبة.

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