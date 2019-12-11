شكرا لقرائتكم 21 يناير قرعة تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح الموقع الرسمي لـ"كاف"، أن قرعة تصفيات كأس العالم ستقام في السابعة مساء 21 يناير القادم، بأحد فنادق القاهرة.
تابع: القرعة ستشمل انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ 26 المصنفة في أفريقيا لتشكل ١٠ مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق بناء على نسخة ديسمبر 2019 من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
تابع "الكاف"، "منافسات الدور الثاني من تصفيات أفريقيا ينطلق في مارس 2022 ويختتم في أكتوبر2020، مع تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث المحدد لها نوفمبر 2021، ستقسم بالقرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد في قطر 2022.
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