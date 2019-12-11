شكرا لقرائتكم شباب الأهلي يسحق الوحدة ويشدد الخناق على الشارقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد شباب الأهلي دبي الخناق على الشارقة (حامل اللقب) في صراعهما على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، عقب فوزه الكبير 4 - صر على ضيفه الوحدة يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الجزيرة على مضيفه حتا 2 - صفر.

وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 19 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع الشارقة (المتصدر)، الذي تعادل سلبيا مع ضيفه بني ياس الثلاثاء في نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد الوحدة، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، عند عشر نقاط في المركز السادس.

واضطر الوحدة للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 11، عقب طرد لاعبه الحسين صالح، الذي تسبب في ركلة جزاء لشباب الأهلي أهدرها ليوناردو سوزا.

واستغل شباب الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه، حيث افتتح عيد خميس التسجيل في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عبدالله أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 53، وتكفل ليوناردو سوزا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

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واختتم أحمد خليل مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 89.

من جانبه، استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، بعد تغلبه 2 - صفر على مضيفه حتا.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد حتا عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتا.

وتقدم خلفان مبارك الرازي بالهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 36، فيما سجل عمر عبدالرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 60.

ويأتي هذا الفوز ليعيد البسمة من جديد إلى وجوه جماهير الجزيرة التي شعرت بالإحباط، عقب تعادل الفريق مع العين ثم خسارته أمام الشارقة في المرحلتين الأخيرتين للبطولة.