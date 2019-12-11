شكرا لقرائتكم الوحدة يبحث عن الصدارة أمام العدالة.. والشباب يواجه الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع الوحدة لاعتلاء الصدارة، حينما يستضيف العدالة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في حين يبحث الشباب عن استعادة توازنه حينما يواجه ضيفه الرائد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفي الرس يأمل الحزم في العودة لسكة الانتصارات، حينما يستضيف أبها، ضمن افتتاح المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وسيكون الوحدة على موعدٍ مع الصدارة حينما يستضيف نظيره العدالة المتعثر. ويعيش الوحدة أياماً جميلة برفقة مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق والتي كان آخرها فوزه على النصر الوصيف في المرحلة الماضية بهدف نظيف ليقتحم دائرة المنافسة.

ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن فرق الصدارة الهلال والنصر وأهلي جدة، وفوزه سيمنحه الصدارة مؤقتاً.

وفي المقابل يبحث العدالة عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ المرحلة الخامسة حينما فاز على ضيفه أبها 2-1، ويأمل العدالة في أن تكون فترة التوقف مفيدة للفريق الذي عانى من سوء النتائج في ظهوره الأول بدوري المحترفين، حيث قدّم الفريق أداءً جيداً في بداية الموسم إلا أنه تراجع ليحتل المركز 14 برصيد 8 نقاط وبفارق 4 نقاط عن ضمك متذيل الترتيب.

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وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى الشباب لاستعادة توازنه وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب حينما يستضيف الرائد.

وعانى الشباب كثيراً من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، حيث خسر آخر مباراتين أمام التعاون والفيحاء في الدوري، وخرج من كأس الملك بخسارته المفاجئة أمام الشعلة "درجة أولى" لتقرر إدارته إقالة مدربه الأرجنتيني خورخي ألميرون، ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن متصدري الدوري الهلال والنصر وأهلي جدة.

وفي المقابل يبحث الرائد عن مواصلة انطلاقته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر عقب فوزه على الحزم في المرحلة الماضية 3-2، بالإضافة إلى تأهله للدور ثمن النهائي لكأس الملك بفوزه على المجزل 3-1، ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الشباب السابع وفوزه سيجعله في المركز السابع مؤقتاً.

وفي الرس يبحث الحزم عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف نظيره أبها المنتشي بانتصاراته الأخيرة في الدوري وكأس الملك.

ولم يعرف الحزم طعم الانتصارات في آخر مباراتين عقب تعادله أمام العدالة وخسارته في المرحلة الماضية أمام الرائد 3-2 ليبقى في المركز الثامن برصيد 14 نقطة وبفارق الأهداف أمام أبها الذي حقق انتصاراً مهماً في المرحلة الماضية على حساب الفتح 3-1، وأيضاً حجز مقعده في الدور ثمن النهائي لكأس الملك عقب فوزه يوم السبت الماضي على ضيفه العربي "درجة ثانية" بهدف نظيف.