شكرا لقرائتكم كلوب يشيد بلمسة صلاح "المميزة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بلاعبه محمد صلاح، بعدما أظهر ثقته في نفسه، عقب إهدار مجموعة من الفرص، ونجح في التسجيل من زاوية ضيقة ليقود حامل اللقب للتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وفاز ليفربول 2-صفر على سالزبورغ ليتصدر المجموعة الخامسة، حيث افتتح نابي كيتا لاعب الوسط التسجيل قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني بقدمه اليمنى رغم تسديد الكرة من زاوية ضيقة.

وقال كلوب: لقد لعب بشكل رائع، لكنه لم يسجل في المواقف التي كنا نتوقع منه في المعتاد أن يسجل لكنه واصل طريقه وسجل من لمسة حاسمة وصعبة جداً، الحفاظ على التركيز والثقة في اللحظة التالية كان مذهلاً. هذا هدف صعب جدا لكنها لمسة رائعة.

وهذا الهدف رقم 11 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم، كما رفع اللاعب المصري رصيده إلى 20 هدفاً مع النادي في دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم.