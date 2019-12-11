شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. دليل حمدي النقاز لإثبات حقوقه يبرأ الزمالك بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو نادي الزمالك المستندات اللازمة التي تثبت صحة موقفهم في قضية التونسي حمدي النقاز بعد إعلان اللاعب فسخ عقده من طرف واحد ، احتجاجا على تأخر الإدارة البيضاء عن صرف مستحقاته المالية، وعدم الإفراج عن المستحقات وفقا للعقد المتفق عليه بين الطرفين.

وأعلن حمدي النقاز فسخ عقده مع الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقه ضد مازيمبي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي خسرها الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

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كان حمدي النقاز قد هدد من قبل بفسخ عقده مع الزمالك والعودة إلى بلاده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية، قبل أن تتدخل الإدارة البيضاء لتسوية الأزمة واحتواء غضب اللاعب ولكن دون صرف مستحقاته.

ويرتكز النقاز في شكواه التي قدمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم على مستند مكون من ورقة واحدة، لكن الطريف فى الأمر أن المستند الذى يستخدمه اللاعب لإثبات صحة موقفه سيكون دليل براءة الزمالك من عدم سداد مستحقاته.

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