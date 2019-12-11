شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : الأهلي يعلن ضم كهربا غدا.. وفايلر يحدد موعد انتظامه في التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن موعد انتظام كهربا في التدريبات سيحدده رينيه فايلر المدير الفني للفريق مؤكدا في الوقت ذاته ان اللاعب يحق له التدريب لكنه لن يشارك في المباريات قبل قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.
ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى بعد توقيع العقود.
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