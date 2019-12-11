شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك يتخذ قرار عاجل بسبب مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، قررا هاما قبل خوض مباراة بيراميدز غدا ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع مجلس إدارة نادي الزمالك، حالة الطوارئ قبل ساعات من إقامة مباراة بيراميدز، وتم مطالبة اللاعبين بتقديم أداء جيد مع الفوز بالنقاط الثلاثة، لتعويض السقوط المفاجئ أمام إنبي فى الجولة الماضية، وكذلك إيقاف قطار بيراميدز فى الدوري المصري، والتفوق عليه فى الترتيب العام للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط بعد خوض 5 مباريات بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة بعد خوض 6 مباريات.

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