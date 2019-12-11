شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف تفاصيل تعاقد النادى الأهلى مع كهربا وموعد الإعلان رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن تفاصيل تعاققد النادى الأهلى مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، حيث أكد شوبير عبر حسابه على فيس بوك أن النادى الأهلى سيعلن خلال ساعات وتحديدا عقب انتهاء مباراته امام وادى دجلة أو صباح الغد على الاكثر.

وتابع شوبير "تفاصيل التعاقد والذى يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير القادم، بينما سيحصل اللاعب على 9 مليون جنيه فى الموسم"



شوبير

وأضاف "واستكمل الأهلى كافة الاجراءات القانونية والإدارية من أجل اعداد ملف قوي عن التعاقد مع كهربا بدأت من ارسال كافة اوراق اللاعب الي مونتيري المحامي الدولي للأهلي الذي اطلع علي موقف اللاعب مع الزمالك وكذلك انتقاله لأفيش البرتغالي، وانتهاءا بتعاقده مع الأهلي، حيث أكد مونتيري ان كافة اجراءات الأهلي سليمة وقانونية ولا يوجد اي شبهة او أزمة فيها.

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كما طلب الأهلى من كهربا مطالبة ناديه أفيش بملف التعاقد معه والمستندات التي قام من خلالها بقيده واستخراج البطاقة الدولية المؤقتة له وايضا كافة الأوراق الخاصة بأنتهاء التعاقد.

واختتم: "وسيقدم الأهلي كافة هذه المستندات والأوراق والملفات إلى اتحاد الكرة من أجل قيد اللاعب فور فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير".