شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات القسم الثاني التي أقيمت اليوم عن استعادة بنى سويف لقمة المجموعة الأولى بعد فوزه على الفيوم بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 18 نقطة ، بينما واصل الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى انتصاراته الأخيرة على حساب الإعلاميين بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة ، كما حقق بترول أسيوط فوزا مثيرا على ديروط بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز السادس .

وفى المجموعة الثانية واصل فريق الترسانة فصوله البايخة بعدما تعادل على ملعبه مع بتروجت سلبيا بالرغم من تغيير الجهاز الفنى بالكامل والتعاقد مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للسويس ليستمر فى مؤخرة جدول الدورى ، كما نجح جمهورية شبين فى اقتناص نقطة التعادل مع النجوم بهدف لمثله .

وفى إطار مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثالثة استعاد الرجاء المطروحى عافيته محققا فوزا كبيرا على دكرنس بثلاثية نظيفة رافعا رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة .