شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى يفوز بعضوية مجلس اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز رؤوساء اتحادات السلاح عبد المنعم الحسينى والجمباز إيهاب أمين والتايكوندو عمرو سليم بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالتزكية. Advertisements وترشح الثلاثى الحسينى وأمين وسليم لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بمجلس اللإدارة فى الانتخابات التى كان مقررًا إجرائها يوم 20 ديسمبر الجارى فى الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية والتى لن تجرى بعد فوزهم بالتزكية فقط ستعقد الجمعية لاعتماد النتيجة. ويمثل انضمام الثلاثى إلى مجلس اللجنة الأولمبية إضافة قوية وبالأخص عبد المنعم الحسينى الذى شهدت معه رياضة السلاح تطورًا كبيرًا على المستوى التنافسى واحتلال مرتبة عالمية مميزة تنظيميا فى البطولات الدولية والتى أسفرت مؤخرًا عن منح مصر تنظيم بطولتى العالم للناشئين والكبار عام 2021 لتصبح أول دولة فى تاريخ اللعبة تفوز بهذًا الشرف من قبل الاتحاد الدولى للعبة.

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