شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى يفوز بعضوية مجلس اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وترشح الثلاثى الحسينى وأمين وسليم لشغل المقاعد الثلاثة الشاغرة بمجلس اللإدارة فى الانتخابات التى كان مقررًا إجرائها يوم 20 ديسمبر الجارى فى الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية والتى لن تجرى بعد فوزهم بالتزكية فقط ستعقد الجمعية لاعتماد النتيجة.
ويمثل انضمام الثلاثى إلى مجلس اللجنة الأولمبية إضافة قوية وبالأخص عبد المنعم الحسينى الذى شهدت معه رياضة السلاح تطورًا كبيرًا على المستوى التنافسى واحتلال مرتبة عالمية مميزة تنظيميا فى البطولات الدولية والتى أسفرت مؤخرًا عن منح مصر تنظيم بطولتى العالم للناشئين والكبار عام 2021 لتصبح أول دولة فى تاريخ اللعبة تفوز بهذًا الشرف من قبل الاتحاد الدولى للعبة.
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