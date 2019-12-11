سوبر كورة يكشف موقف شيكابالا الرسمى من مباراة الزمالك وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة الموقف الرسمى لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، من التواجد فى قائمة فريقه بمباراة بيراميدز، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، حالة طوارئ داخل الفريق الكروى، بسبب مباراة بيراميدز، حيث يجهز المدير الفنى القوة الضاربة للتواجد فى قائمة فريقه.

ويكشف سوبر كورة عن قرار كارتيرون، بخصوص تواجد شيكابالا فى قائمة الزمالك قبل الدخول فى معسكر مغلق اليوم عقب المران المقام حاليا فى مقر النادى فى ميت عقبة.

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