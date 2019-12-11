شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يعلن انطلاق المعسكر التدريبى الخامس للاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الغنى إن هذا هو المعسكر الخامس على التوالى وياتى هذ المعسكر كدعم من الجمعية للاعبين المصريين غير المقيدين باندية بهدف إيجاد عقود جديدة لهم.
تقوم الجمعية بتجمع هؤلاء اللاعبين وعمل معسكر تدريبى مغلق لمدة 15 يومًا مع إقامة فندقية كاملة طوال مدة المعسكر وتوفير جهاز فنى وطبى للمعسكرمع اقامة مباريات ودية مع الأندية وقد تم اختيار أبو العنين شحاتة مدير فنى للمعسكر إلى جانب باقى الجهاز ويشرف على المعسكر حمزة عبد الوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية.
جدير بالذكر أن الجمعية قامت خلال المعسكرات السابقة بتسويق عدد من اللاعبين ومنهم إسلام سرى الذى لعب لسموحة ويلعب للجيش وحمادة السيد لاعب أسوان ومحمود كوكو حارس مرمى الرجاء وإسلام صيام لاعب الأسيوطى وأحمد ماهر لاعب الزمالك والاتحاد السابق وأمير عزمى قبل خوضة تجربة الاحتراف فى اليونان وكريم عادل ومصطفى مشير لاعبا الجيش ويوسف بيبو الذى احترف فى نادى ذات الراس بالدورى الأردنى ويلعب حاليًا بحرس الحدود وأحمد حمدى حارس النصر للتعدين وإسلام عادل لاعب المقاصة ودجلة والحرس
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى عبد الغنى يعلن انطلاق المعسكر التدريبى الخامس للاعبين المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.