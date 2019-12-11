شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يعلن انطلاق المعسكر التدريبى الخامس للاعبين المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجدي عبد الغني رئيس جمعية لاعبى كرة القدم المحترفين مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق المعسكر التدريبي الخامس للاعبين غير المقيدين بأندية وذلك خلال الفترة من (12 وحتى 27 ديسمبر) بمنتجع الأسيوطى سبورت، في إطار مجهودات الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين.

وقال عبد الغنى إن هذا هو المعسكر الخامس على التوالى وياتى هذ المعسكر كدعم من الجمعية للاعبين المصريين غير المقيدين باندية بهدف إيجاد عقود جديدة لهم.

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تقوم الجمعية بتجمع هؤلاء اللاعبين وعمل معسكر تدريبى مغلق لمدة 15 يومًا مع إقامة فندقية كاملة طوال مدة المعسكر وتوفير جهاز فنى وطبى للمعسكرمع اقامة مباريات ودية مع الأندية وقد تم اختيار أبو العنين شحاتة مدير فنى للمعسكر إلى جانب باقى الجهاز ويشرف على المعسكر حمزة عبد الوهاب مدير شئون اللاعبين بالجمعية.

جدير بالذكر أن الجمعية قامت خلال المعسكرات السابقة بتسويق عدد من اللاعبين ومنهم إسلام سرى الذى لعب لسموحة ويلعب للجيش وحمادة السيد لاعب أسوان ومحمود كوكو حارس مرمى الرجاء وإسلام صيام لاعب الأسيوطى وأحمد ماهر لاعب الزمالك والاتحاد السابق وأمير عزمى قبل خوضة تجربة الاحتراف فى اليونان وكريم عادل ومصطفى مشير لاعبا الجيش ويوسف بيبو الذى احترف فى نادى ذات الراس بالدورى الأردنى ويلعب حاليًا بحرس الحدود وأحمد حمدى حارس النصر للتعدين وإسلام عادل لاعب المقاصة ودجلة والحرس